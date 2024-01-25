Avustralya Açık'ın ilk finalisti Aryna Sabalenka oldu Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenerek finale çıktı.

AA

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında son şampiyon Aryna Sabalenka ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu Coco Gauff karşılaştı.

Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Sabalenka, set vermeden finale kadar geldi

Finale kadar set kaybetmeyen Sabalenka'nın rakibi, Ukraynalı Dayana Yastremska ile Çinli Qinwen Zheng arasındaki maçın galibi olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)