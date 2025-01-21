Avustralya Açık'ta Alexander Zverev ve Paula Badosa yarı finale kaldı

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 10. gün sabah seansında çeyrek final maçları başladı.

İlk grand slam zaferini hedefleyen tek erkeklerin dünya 2 numarası Alman Alexander Zverev, 12 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ile karşılaştı.

ZVEREV, YARI FİNALE ÇIKTI

Üç saat 28 dakika süren maçta rakibini 7-6, 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenen Zverev, Avustralya Açık'ta üçüncü, kariyerinde ise 5. kez grand slam yarı finaline yükseldi.

Zverev'in yarı finaldeki rakibi, Novak Djokovic (7)-Carlos Alcaraz (3) eşleşmesinin galibi olacak.

BADOSA'NIN KARİYERİNDEKİ İLK GRAND SLAM YARI FİNALİ

Tek kadınlarda 11 numaralı seribaşı Paula Badosa, ABD Açık'ın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3) ile karşı karşıya geldi.

İspanyol tenisçi, 7-5 ve 6-4 biten setlerle 2-0 kazanarak kariyerinin ilk grand slam yarı finaline kaldı.

Badosa, yarı finalde Aryna Sabalenka (1)-Anastasia Pavlyuchenkova (27) karşılaşmasının kazananı ile mücadele edecek.