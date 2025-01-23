Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka finale kaldı

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar yarı finalinde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa karşılaştı.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu Sabalenka, rakibini bir saat 26 dakika süren maçta 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yenerek finale kaldı.

ART ARDA ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE

Avustralya Açık'ta üst üste 20. galibiyetini alan Belaruslu tenisçi, art arda üçüncü kez final bileti elde etti.

Sabalenka, finalde 19 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

SABALENKA, TARİHE GEÇEBİLİR

Belaruslu tenisçi, mutlu sona ulaşması halinde 1997, 1998 ve 1999'da zafere uzanan İsviçreli Martina Hingis'ten sonra turnuvada üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk kadın tenisçi olacak.