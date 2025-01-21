Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka yarı finalde

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 10. gün akşam seansında tek kadınların dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 27 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşılaştı.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu Sabalenka, rakibini bir saat 53 dakika süren maçta 6-2, 2-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 yenerek yarı finale kaldı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ YARI FİNALDE

Belaruslu raket, üst üste 19. galibiyetini aldığı Avustralya Açık'ta art arda üçüncü kez yarı final bileti elde etti.

Sabalenka, yarı finalde 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa ile eşleşti.