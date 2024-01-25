Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka'nın rakibi belli oldu! Qinwen Zheng finalde Avustralya Açık'ta Çinli Qinwen Zheng, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

AA

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında 12 numaralı seribaşı Qinwen Zheng ile elemelerden gelen dünya 93 numarası Dayana Yastremska karşılaştı.

Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zheng, kariyerinde ilk kez grand slam finaline kaldı ve 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

Final 27 Ocak'ta

Zheng ile Sabalenka arasındaki tek kadınlar final maçı, 27 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)