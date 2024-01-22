Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev çeyrek finale yükseldi Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ve 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, çeyrek finale çıktı.

AA

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 9. günü, akşam seansında oynanan 4. tur maçlarıyla tamamlandı.

İki kez grand slam şampiyonu Carlos Alcaraz, dünya 60'ıncısı Sırp Miomir Kecmanovic karşısında 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 galip geldi.

Avustralya Açık'ta 2020'nin yarı finalisti Alexander Zverev ise Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi (19 numaralı seribaşı) 3-2 (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6) yenerek yoluna devam etti. Zverev, çeyrek finalde Alcaraz'ın rakibi oldu.

Zheng ve Kalinskaya çeyrek finalde

Tek kadınlarda Çinli Qinwen Zheng (12), klasmanın 95. basamağındaki Fransız Oceane Dodin'i 6-0 ve 6-3'lük setlerle zorlanmadan 2-0 yendi.

Klasmanın 75. sırasındaki Rus Anna Kalinskaya ise İtalyan Jasmine Paolini'yi (26) 6-4 ve 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Zheng ile eşleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)