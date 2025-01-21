Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz'ı yenen Novak Djokovic, yarı finale çıktı

AA & Ensonhaber
Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 10. gün akşam seansındaki çeyrek final maçının heyecanı yaşandı.
Kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Sırp Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı) ile tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.
RAKİBİNİ 3-1'LE GEÇTİ
Sırp raket, 3 saat 37 dakika süren çeyrek final karşılaşmasında İspanyol rakibini 4-6, 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
DJOKOVIC'IN RAKİBİ ZVEREV
Djokovic, yarı finalde tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.
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