Avustralya Açık'ta Iga Swiatek ve Alex de Minaur, 4. tura çıktı

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta yedinci gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, Büyük Britanyalı Emma Raducanu'yu 1 saat 10 dakika süren karşılaşmada 6-1, 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

KADINLARDA ALINAN DİĞER SONUÇLAR

Kazak tenisçi Elena Rybakina (6) ise Ukraynalı rakibi Dayana Yastremska'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi ve dördüncü tura yükseldi.

ABD'li Emma Navarro (8 numaralı seribaşı), Tunuslu Ons Jabeur'u 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Rus sporcu Daria Kasatkina (9) da Kazak tenisçi Yulia Putintseva'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

FRITZ, 3. TURDA ELENDİ

Tek erkeklerde dünya 4 numarası ABD'li Taylor Fritz, Fransız tenisçi Gael Monfils'e 6-3, 5-7, 6-7 ve 4-6'lık setlerle 3-1 yenildi ve turnuvaya üçüncü turda veda etti.

MINAUR, TUR ATLADI

Avustralyalı Alex de Minaur (8) ise Arjantinli Francisco Cerundolo'yu 5-7, 7-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.