Avustralya Açık'ta Jannik Sinner, 4. tura çıktı

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın yedinci gün akşam seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, ABD'li tenisçi Marcos Giron'u 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

RUNE, ÜST TURA ÇIKTI

Danimarkalı Holger Rune (13 numaralı seribaşı) ise Sırp rakibi Miomir Kecmanovic'i 6-7, 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek bir üst tura çıktı.

PAOLINI VE COLLINS, 3. TURDA ELENDİ

Tek kadınlarda geçen yılın Wimbledon ve Fransa Açık finalisti Jamine Paolini'yi (4) 2-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenen Ukraynalı Elina Svitolina üst tura adını yazdırdı.

Avustralya Açık'ta 2022 yılının finalisti ABD'li Danielle Collins (10) ise ABD'li Madison Keys'e (19), 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.