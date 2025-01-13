Avustralya Açık'ta Jannik Sinner ve Iga Swiatek ikinci tura yükseldi

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ikinci gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, Şilili Nicolas Jarry'yi 7-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

SÜRPRİZ YAŞANDI

ABD'li Alex Michelsen, turnuvanın 2023 finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas'ı (11 numaralı seribaşı) 7-5, 6-3, 2-6, 6-4 biten setlerle 3-1 mağlup ederek günün sürprizine imza attı.

Erkeklerde ABD'li Frances Tiafoe (17), Fransız Arthur Rinderknech'i 3-2 (7-6, 6-3, 4-6, 6-7, 6-3), İspanyol Roberto Carballes Baena ise Şilili Alejandro Tabilo'yu (23) 3-1 (1-6, 6-2, 6-3, 7-6) mağlup etti.

TEK KADINLARDA SWIATEK ZORLANMADI

Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, Çek Katerina Siniakova karşısında 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip geldi.

ABD Açık'ın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3), vatandaşı Sofia Kenin'i 6-3'lük setlerle, aynı ülkeden Jessica Pegula ise Avustralyalı Maya Joint'i 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0'lık skorla geçti.

Rus Diana Shnaider (12), İtalyan Elisabetta Cocciaretto'yu 7-6 ve 6-4 tamamlanan setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı.

Kadınlarda İsviçreli Belinda Bencic, 2017 Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko'yu (16) 6-3, 7-6 ve İtalyan Lucia Bronzetti, iki kez Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka'yı (21) 6-2, 7-6 biten setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.