Avustralya Açık'ta Jannik Sinner'in finaldeki rakibi Daniil Medvedev oldu Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 2-0 geriye düştüğü maçta 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek finale çıktı.

AA

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında, 2021 ABD Açık şampiyonu Rus Daniil Medvedev ile ilk grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Alman Alexander Zverev karşılaştı.

Medvedev, 6. kez finalde

Medvedev, 4 saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 5-7, 3-6, 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek Avustralya Açık'ta 3, toplamda 6. kez grand slam finaline kaldı ve 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner'in rakibi oldu.

Sinner ile Medvedev arasındaki final maçı, 28 Ocak Pazar günü yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)