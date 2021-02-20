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    Avustralya Açık'ta Naomi Osaka şampiyon oldu

    Avustralya Açık'ta Naomi Osaka şampiyon oldu

    Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Jennifer Brady'yi 2-0 yenen Naomi Osaka, şampiyon oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 13:41
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    Avustralya Açık kadınlar finalinde Jenifer Brady ile Naomi Osaka karşı karşıya geldi.

    Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Osaka şampiyon oldu.

    İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

    Avustralya'da ikinci kez mutlu sona ulaşan Osaka, toplamda ise 4. grand slam şampiyonluğu elde etti.

    Avustralya Açık ta Naomi Osaka şampiyon oldu #1

    Finale yükselerek büyük bir sürprize imza atan Jennifer Brady de WTA sıralamasında 13. sıraya yükselmeyi başardı.

    Avustralya Açık ta Naomi Osaka şampiyon oldu #2

    ERKEK FİNALİ YARIN (PAZAR)

    Novak Djokovic ile Daniil Medvedev arasında oynanacak erkekler finali ise yarın (pazar günü) TSİ 11.30'da başlayacak.

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