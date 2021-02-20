Avustralya Açık'ta Naomi Osaka şampiyon oldu

Avustralya Açık'ta Naomi Osaka şampiyon oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Jennifer Brady'yi 2-0 yenen Naomi Osaka, şampiyon oldu.

Avustralya Açık kadınlar finalinde Jenifer Brady ile Naomi Osaka karşı karşıya geldi.

Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Osaka şampiyon oldu.

İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

Avustralya'da ikinci kez mutlu sona ulaşan Osaka, toplamda ise 4. grand slam şampiyonluğu elde etti.

Finale yükselerek büyük bir sürprize imza atan Jennifer Brady de WTA sıralamasında 13. sıraya yükselmeyi başardı.

ERKEK FİNALİ YARIN (PAZAR)

Novak Djokovic ile Daniil Medvedev arasında oynanacak erkekler finali ise yarın (pazar günü) TSİ 11.30'da başlayacak.