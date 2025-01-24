Avustralya Açık'ta Novak Djokovic sakatlandı, Alexander Zverev finale çıktı

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 13. gün yarı final maçında kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Sırp Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı) ile tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev karşılaştı.

Zverev, Sırp rakete karşı 1 saat 21 dakika süren ilk seti 7-6 kazanırken Djokovic, sol bacağındaki sakatlık nedeniyle karşılaşmada ikinci sete çıkamadı ve Alman raket finale yükseldi.

ZVEREV RAKİBİNİ BEKLİYOR

Diğer yarı final karşılaşmasında bugün tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ta son şampiyon İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) ile karşılaşacak.

Maçı kazanan taraf ise finalde Zverev'in rakibi olacak.