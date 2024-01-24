Avustralya Açık'ta Qinwen Zheng, yarı finale çıktı

AA
Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 11. gün akşam seansında oynanan ve 2 saat 20 dakika süren çeyrek final maçında, tek kadınlarda 12 numaralı seribaşı 21 yaşındaki Çinli raket Qinwen Zheng, dünya 75 numarası 25 yaşındaki Rus raket Kalinskaya ile karşı karşıya geldi.
Yarı finale yükseldi
Zheng, Rus rakibini 6-7, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Zheng, yarı finalde tek kadınlarda 93. sırada yer alan 23 yaşındaki Ukraynalı raket Dayana Yastremska ile karşılaşacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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