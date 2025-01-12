Avustralya Açık'ta Qinwn Zheng ve Casper Ruud tur atladı

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, sabah seansı maçlarıyla başladı.

Tek kadınlarda geçen yılın finalisti Çinli Qinwn Zheng (5 numaralı seribaşı), Rumen Anca Todoni'yi 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Kadınlarda Rus Mirra Andreeva (14), Çek Marie Bouzkova'yı 6-3 ve Hırvat Donna Vekic (18), Fransız Diane Parry'yi 6-4 biten ikişer setle 2-0 mağlup etti.

RUUD, TUR ATLADI

Beş sete giden tek erkekler ilk tur maçında ise Norveçli Casper Ruud (6), İspanyol Jaume Munar'a karşı 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 ve 6-1 sona eren setlerle 3-2 galip geldi.

Erkeklerde Fransız Arthur Fils (20), Fin Otto Virtanen'i 3-1 (3-6, 7-6, 6-4, 6-4) ve Japon Kei Nishikori, Brezilyalı Thiago Monteiro'yu 3-2'lik (4-6, 6-7, 7-5, 6-2, 6-3) skorla geçti.