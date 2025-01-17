Avustralya Açık'ta Sabalenka, Alcaraz ve Zverev, 4. tura çıktı

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 6. gün sabah seansında, üçüncü tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 4 kez grand slam şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz (3 numaralı seribaşı), Portekizli rakibi Nuno Borges'i 6-2, 6-4, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

ZVEREV, RAHAT KAZANDI

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev ise Büyük Britanyalı Jacob Fearnley'i 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

SABALENKA, 4. TURDA

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Danimarkalı Clara Tauson'ı 7-6, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

Tek kadınlarda 18 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic, 12 numaralı seribaşı Rus rakibi Diana Shnaider'i 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.