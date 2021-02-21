Avustralya Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

Avustralya Açık tek erkekler finalinde Daniil Medvedev'i yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ile Rus Daniil Medvedev tek erkekler finalinde karşı karşıya geldi.

3-0 YENEREK ŞAMPİYON

Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 4 numaralı seribaşı Medvedev'i 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.





9'DA 9 YAPTI

18. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta finallerde 9'da 9 yaparak tarihi bir başarının altına imza attı.

Kariyerinde ikinci kez bir Grand Slam finaline çıkan Daniil Medvedev, 2019'da ABD Açık'taki ilk finalinde Rafael Nadal'a kaybettikten sonra 2021'de Djokovic'e de yenilmekten kurtulamadı.



