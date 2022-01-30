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    Avustralya Açık'ta şampiyon Rafael Nadal

    Avustralya Açık'ta şampiyon Rafael Nadal

    Rafael Nadal, 5 saat 24 dakika süren mücadele Rus rakibi Daniil Medvedev'i 5 set sonucunda 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 ile mağlup ederek şampiyon oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 17:30
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    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal finalde Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu ve kariyerinin 21. grand slam zaferine ulaştı.

    İspanyol raket, 5 saat 24 dakika süren mücadele Rus rakibi Daniil Medvedev'i 5 set sonucunda 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 ile mağlup ederek şampiyon oldu.

    Avustralya Açık ta şampiyon Rafael Nadal #1

    ŞAMPİYONLUĞUNU 21'E ÇIKARDI

    35 yaşındaki tenisçi, grand slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 21'e çıkararak, 20 grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic'i geride bıraktı.

    Nadal, Avustralya Açık'taki ilk şampiyonluğunu 2009 yılında Federer'i 3-2 yenerek elde etmişti.

    Avustralya Açık ta şampiyon Rafael Nadal #2

    Avustralya Açık ta şampiyon Rafael Nadal #3

    Avustralya Açık ta şampiyon Rafael Nadal #4

    Avustralya Açık ta şampiyon Rafael Nadal #5

    Avustralya Açık ta şampiyon Rafael Nadal #6

    Avustralya Açık ta şampiyon Rafael Nadal #7

    Avustralya Açık ta şampiyon Rafael Nadal #8


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