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Avustralya Açık'ta şampiyon Rafael Nadal

Avustralya Açık'ta şampiyon Rafael Nadal

Rafael Nadal, 5 saat 24 dakika süren mücadele Rus rakibi Daniil Medvedev'i 5 set sonucunda 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 ile mağlup ederek şampiyon oldu.