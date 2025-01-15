Avusturya Açık'ta Gauff ve Zverev üçüncü tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta, Alman Alexander Zverev ve ABD'li Coco Gauff üçüncü tura yükseldi.
ZVEREV RAHAT TURLADI
Melbourne'de devam eden turnuvada tek erkeklerde dünya 2 numarası Alexander Zverev, İspanyol Pedro Martinez'i 6-1, 6-4, 6-1'lik setlerle mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı.
Öte yandan 6 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, Çekyalı Jakub Mensik karşısında 2-6, 6-3, 1-6, 4-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Büyük Britanyalı Jack Draper ise Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-7, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3'lük setlerle yenerek zorlu bir mücadele sonunda üst tura yükseldi.
GAUFF İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR
Tek kadınlarda dünya 3 numarası Coco Gauff, Büyük Britanyalı Jodie Burrage'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle geçerek üçüncü tura çıktı.
İspanyol raket Paula Badosa, Avustralyalı Talia Gibson'a karşı üstün bir oyun sergileyerek 6-1 ve 6-0'lık setlerle rahat bir galibiyet aldı.
Rus Diana Shnaider ise ev sahibi oyuncu Ajla Tomljanovic'i 6-4, 7-5'lik setlerle mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.
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