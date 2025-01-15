Avusturya Açık'ta Gauff ve Zverev üçüncü tura çıktı

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta, Alman Alexander Zverev ve ABD'li Coco Gauff üçüncü tura yükseldi.

ZVEREV RAHAT TURLADI

Melbourne'de devam eden turnuvada tek erkeklerde dünya 2 numarası Alexander Zverev, İspanyol Pedro Martinez'i 6-1, 6-4, 6-1'lik setlerle mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı.

Öte yandan 6 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, Çekyalı Jakub Mensik karşısında 2-6, 6-3, 1-6, 4-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Büyük Britanyalı Jack Draper ise Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-7, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3'lük setlerle yenerek zorlu bir mücadele sonunda üst tura yükseldi.

GAUFF İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Tek kadınlarda dünya 3 numarası Coco Gauff, Büyük Britanyalı Jodie Burrage'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle geçerek üçüncü tura çıktı.

İspanyol raket Paula Badosa, Avustralyalı Talia Gibson'a karşı üstün bir oyun sergileyerek 6-1 ve 6-0'lık setlerle rahat bir galibiyet aldı.

Rus Diana Shnaider ise ev sahibi oyuncu Ajla Tomljanovic'i 6-4, 7-5'lik setlerle mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.