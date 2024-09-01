Ayla Aksu, İsviçre'deki turnuvada şampiyon oldu

AA
TCCB Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı.
Dünya 324 numarası Ayla Aksu, İsviçre'nin Collonge-Bellerive kasabasında düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 404. basamağındaki Burundili Sada Nahimana ile karşılaştı.
KARİYERİNDEKİ 13. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
Ayla, toprak korttaki organizasyonun final maçını 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak bu sezon 2'nci, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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