Ayla Aksu, İsviçre'deki turnuvada şampiyon oldu Ayla Aksu, TCCB Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Burundili Sada Nahimana'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

AA

TCCB Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı.

Dünya 324 numarası Ayla Aksu, İsviçre'nin Collonge-Bellerive kasabasında düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 404. basamağındaki Burundili Sada Nahimana ile karşılaştı.

KARİYERİNDEKİ 13. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Ayla, toprak korttaki organizasyonun final maçını 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak bu sezon 2'nci, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)