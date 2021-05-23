Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, Bakanlığın himayesi, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı takip etti.

Final karşılaşması öncesinde bir konuşma yapan Kasapoğlu, amaçlarının 84 milyonun bir ve beraber olması olduğunu söyledi.

Ülkenin her bir ferdinin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kasapoğlu, istişare ile karar verdikleri çalışmaları birer birer gerçekleştirerek hedeflerine başarıyla ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, Şırnak'ta Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi İZLE



"ŞIRNAK BİR SPOR ŞEHRİ"

Kasapoğlu, Şırnak'ta, Şırnak'ın ilçeleri ve köylerinde sporun geliştiğini, sporcuların yetiştiğini, gençlerin kendisini geliştirmeye yönelik her türlü imkanla buluştuğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bugün ulusal bir kupa var ama inşallah uluslararasını da gerçekleştireceğiz. Şırnak buna en güzel şekilde ev sahipliği yapar, buna inanıyoruz.

Tenisiyle, atletizmiyle, cimnastiğiyle ve yükselen havuzlarıyla sporun her branşını en güçlü şekilde temsil etme adına Şırnak ve ilçelerinin aynı zamanda bir spor şehri olarak bu yolda hızlı şekilde ilerlemesi ayrı bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

"BU TURNUVADA BAHAR VAR, İYİLİK VAR"

Ayrıca sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kasapoğlu, "Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcularımızla birlikteyiz. Bu turnuvada bahar var, iyilik var, mutluluk var, gençlik var. Hep birlikte sporun iyileştirici gücünü ülkemize yaymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



