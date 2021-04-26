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    Bianca Andreescu, koronavirüse yakalandı

    Andreescu, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • AA
    • 26.04.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 12:31
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    Bianca Andreescu, koronavirüse yakalandı

    Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 Nisan Cuma günü başlayacak olan Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda oynamayacağını belirtti.

    Pozitif koronavirüs test sonuçlarının kendisine Madrid'e geldikten sonra ulaştığını kaydeden Andreescu, "Madrid'e uçuşumdan önce iki kez yaptırdığım testler negatif çıktıktan sonra, ne yazık ki, son testin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Bu nedenle bu hafta sonu Madrid Açık'ta oynamayacağım.'' dedi.

    Bianca Andreescu, koronavirüse yakalandı #1

    "SAHAYA ÇIKMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

    Kendisini iyi hissettiğini bildiren Kanadalı sporcu paylaşımında, ''Dinleniyorum, sağlık protokollerine ve güvenlik kurallarına uymaya devam ediyorum. Çok yakında sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    Bianca Andreescu, koronavirüse yakalandı #2

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