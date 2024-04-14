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Billie Jean King Cup'ta milliler, İsveç ve Macaristan’ı devirdi

Billie Jean King Cup'ta milliler, İsveç ve Macaristan’ı devirdi Portekiz'in Oeiras kentinde düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup 1'de mücadele eden ve grupta kalmayı garantileyen A Milli Kadın Tenis Takımı, İsveç ve Macaristan’ı yenerek grubu yedinci noktaladı.