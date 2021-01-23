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    Çağla Büyükakçay BAE'de çiftlerde şampiyon

    Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Açık'ta İsviçreli partneri Viktorija Golubic ile çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.
    • AA
    • 23.01.2021 - 22:35
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    Çağla Büyükakçay BAE'de çiftlerde şampiyon

    Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, toplam 25 bin dolar para ödüllü ITF turnuvasında partneri Viktorija Golubic ile ilk turu maç yapmadan geçti.

    Fujairah kentindeki sert zemin turnuvasında Çağla ile Golubic, çeyrek finalde Cristina Bucsa (İspanya)-Reka-Luca Jani (Macaristan) ikilisini 6-4 ve 6-2, yarı finalde ise 2 numaralı seribaşı Naiktha Bains (Büyük Britanya)-Rutuja Bhosale (Hindistan) çiftini 7-6, 5-7, 11-9'luk setlerle yenerek finale yükseldi.

    RAKİPLERİ TAYVAN-ÇİN ÇİFTİNİ YENEREK ŞAMPİYON OLDULAR

    Çağla-Golubic çifti, 1 saat 42 dakika süren final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı En Shuo Liang (Tayvan)-Xiaodi You (Çin) ikilisini 5-7, 6-4, 10-4 ile saf dışı bırakarak şampiyon oldu.

    Bu zaferle profesyonel kariyerinin 15. çiftler şampiyonluğunu elde eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, turnuvayı teklerde ise çeyrek finalde tamamladı. Çağla, çiftlerdeki partneri Golubic'e çeyrek finalde yenildi.

    Çağla Büyükakçay BAE de çiftlerde şampiyon #1

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