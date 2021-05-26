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    Çağla Büyükakçay, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura çıktı

    Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık Elemeleri'nde (Roland Garros) mücadele eden Çağla Büyükakçay, ikinci tura yükseldi.
    • AA
    • 26.05.2021 - 03:20
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    Çağla Büyükakçay, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura çıktı

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa Açık Elemeleri'nde (Roland Garros), tek kadınlar ilk turunda korta çıkan dünya 178 numarası Büyükakçay, Çinli Jia-Jing Lu ile karşılaştı.

    2-0 KAZANDI

    Bir saat 14 dakika süren karşılaşmayı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan 31 yaşındaki milli sporcu, elemelerde ikinci tura kaldı.

    Çağla Büyükakçay, bu turda, Avustralyalı Storm Sanders ile karşılaşacak.

    Çağla Büyükakçay, Fransa Açık Elemeleri nde ikinci tura çıktı #1

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