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- Çağla Büyükakçay, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura çıktı
Çağla Büyükakçay, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura çıktı
Teniste sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık Elemeleri'nde (Roland Garros) mücadele eden Çağla Büyükakçay, ikinci tura yükseldi.
- AA
- 26.05.2021 - 03:20
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa Açık Elemeleri'nde (Roland Garros), tek kadınlar ilk turunda korta çıkan dünya 178 numarası Büyükakçay, Çinli Jia-Jing Lu ile karşılaştı.
2-0 KAZANDI
Bir saat 14 dakika süren karşılaşmayı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan 31 yaşındaki milli sporcu, elemelerde ikinci tura kaldı.
Çağla Büyükakçay, bu turda, Avustralyalı Storm Sanders ile karşılaşacak.