Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu

Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu

W25 Monastir Turnuvası finalinde Hırvat tenisçi Lea Boskovic'i 2-1 yenen milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay, şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çağla, organizasyonun finalinde 2 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Lea Boskovic ile karşılaştı.

Rakibini 7-5, 0-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Çağla, kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı.