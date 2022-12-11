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Çağla Büyükakçay, Tunus'ta şampiyon oldu
W25 Monastir Turnuvası finalinde Hırvat tenisçi Lea Boskovic'i 2-1 yenen milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay, şampiyonluğa ulaştı.
- 11.12.2022 - 15:35
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus'ta düzenlenen W25 Monastir Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çağla, organizasyonun finalinde 2 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Lea Boskovic ile karşılaştı.
Rakibini 7-5, 0-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Çağla, kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı.