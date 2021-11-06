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- Çağla Büyükakçay'ın lisansı askıya alındı
Çağla Büyükakçay'ın lisansı askıya alındı
ITF, Napoca'daki turnuvada idrar örneği veren Çağla Büyükakçay'ın idrarında Ractopamine bulunduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 06.11.2021 - 08:53
Milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay, 2-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya / Cluj - Napoca'daki turnuvada idrar örneği verdi.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), idrar örneği veren Çağla Büyükakçay'ın idrarında Ractopamine bulunduğunu açıkladı.
LİSANSI ASKIYA ALINDI
Çağla Büyükakçay'ın lisansı geçici olarak askıya alındı.