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    Çağla Büyükakçay'ın lisansı askıya alındı

    ITF, Napoca'daki turnuvada idrar örneği veren Çağla Büyükakçay'ın idrarında Ractopamine bulunduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2021 - 08:53
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    Çağla Büyükakçay'ın lisansı askıya alındı

    Milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay, 2-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya / Cluj - Napoca'daki turnuvada idrar örneği verdi.

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), idrar örneği veren Çağla Büyükakçay'ın idrarında Ractopamine bulunduğunu açıkladı.

    LİSANSI ASKIYA ALINDI

    Çağla Büyükakçay'ın lisansı geçici olarak askıya alındı.

    Çağla Büyükakçay ın lisansı askıya alındı #1

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