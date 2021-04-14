Euro
9.6784
-0.19%
Dolar
8.0907
-0.19%
Altın
451.58
-0.73%
Borsa
1.402
1.72%
Bitcoin
516.936
1.41%
EXEN Coin
28.98
21.81%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Can Üner hayatını kaybetti

    Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapan, Türk tenisine büyük emekler vermiş eski oyuncu ve antrenör Can Üner hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Can Üner hayatını kaybetti

    47 yaşındaki tenis antrenörü Can Üner, bugün hayatını kaybetti. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapan ve Çağla ile büyük başarılara imza atan Can Üner, 3 yıldır mücadele verdiği hastalığa yenilerek bugün vefat etti.

    Can Üner 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Can Üner'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.

    Can Üner, kadın ve erkek tenisinde dünya ilk 100 sıralamasına oyuncu sokan ilk Türk tenis antrenörü olmuştu.

    TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

    Türkiye Tenis Federasyonu, Can Üner'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı paylaştı:

    "Ülkemiz tenisinin gururları Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan’ın antrenörlüğünü de yapmış olan, tenis camiamızın önemli değerlerinden hocamız Can Üner’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

    Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun."

    Can Üner hayatını kaybetti #1

    YAKIN ZAMANDA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

    Can Üner, şubat ayının sonlarında annesini kaybetmişti.

    ULUSLARARASI TENİS FEDERASYONU'NDAN ÖDÜL ALMIŞTI

    Can Üner, 2019 yılında Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından 'Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü.

    Can Üner hayatını kaybetti #2

    Can Üner hayatını kaybetti #3

    Can Üner hayatını kaybetti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir