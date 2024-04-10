Carlos Alcaraz, Monte Carlo Masters'tan çekildi Rafael Nadal'ın ardından bir diğer İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz da sakatlığı nedeniyle Monte Carlo Masters Turnuvası'nda yer almayacağını açıkladı.

AA

Tek erkeklerde dünya 3 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekildi.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki Alcaraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Sağ kolumdaki sakatlığı toparlamaya çalışıyordum ama bu mümkün olmadı. Gelecek sene görüşmek üzere.

Alcaraz, geçen ay bir diğer masters turnuvası Indian Wells'te şampiyonluğa uzanmıştı.

Nadal da çekilmişti

İspanyol tenisçi Rafael Nadal da sakatlığı sebebiyle Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)