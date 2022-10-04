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    Carlos Alcaraz'dan Astana Açık'a erken veda

    Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, katıldığı Astana Açık'a ilk turda veda etti.
    • 04.10.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 17:04
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    Carlos Alcaraz'dan Astana Açık'a erken veda

    Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen toplam 1 milyon 900 bin dolar ödüllü Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasına katılan sezonunun forma ismi Carlos Alcaraz, sürpriz bir yenilgi aldı.

    Turnuvadan elendi

    Bu sezon biri grand slam (ABD Açık) olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan 19 yaşındaki tenisçi, dünya 66 numarası Belçikalı David Goffin'e 1 saat 46 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

    Goffin, ikinci turda Fransız Adrian Mannarino ile karşılaşacak.


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