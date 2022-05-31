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    Cilic, Medvedev'e set vermeden çeyrek finalde

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 20 numaralı seribaşı Marin Cilic, 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
    • 31.05.2022 - 09:03
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    Cilic, Medvedev'e set vermeden çeyrek finalde

    Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günü, Cilic ile Medvedev arasındaki tek erkekler 4. tur maçıyla sona erdi.

    Bir saat 45 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 6-3 ve 6-2'lik setlerle kazanan Cilic, Roland Garros'daki en iyi derecesi çeyrek finale 3. kez yükseldi.

    Cilic, Rublev ile karşılaşacak

    Cilic, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev ile karşılaşacak.

    Cilic, Medvedev e set vermeden çeyrek finalde #1


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