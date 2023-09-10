Coco Gauff, 2023 ABD Açık tek kadınlar şampiyonu oldu 2023 Amerika Açık tek bayanlar finalinde, Aryna Sabalenka'yı 2-6, 6-3, 6-2'lik setlerle yenen Coco Gauff şampiyonluğa uzandı.

AA

ABD'de New York City'deki Arthur Ashe Stadyumu'nda, Amerika Açık tek bayanlar finali düzenlendi.

Coco Gauff kupayı kaldırdı

ABD’li Coco Gauff, Belaruslu Aryna Sabalenka’yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Oynanan mücadelenin ilk setini Sabalenka, 6-2 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan 19 yaşındaki Gauff, bu seti 6-3 kazanarak durumu 1-1’e getirdi.

Karar setini baştan sona üstün götüren Gauff, bu seti de 6-2 kazanarak setlerle durumu 2-1’e getirdi.

İlk Grand Slam zaferi

19 yaşındaki Coco Gauff, 2023 Amerika Açık şampiyonu olarak kariyerinde ilk kez bir Grand Slam şampiyonluğu elde etti.

Gauff, daha önce 2022 yılında Fransa Açık’ta (Roland Garros) final oynama başarısı göstermişti. ABD’li genç raket, o finalde Polonyalı Iga Swiatek’e 6-1 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup olarak 2’ncilikle yetinmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)