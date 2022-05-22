Şırnak’ta düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nı erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh, kızlarda Kazakistanlı Eva Korysheva kazandı.

Dünyada tüm kulvarlarda spor müsabakaları hız kesmeden devam ederken Şırnak’ta düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası final müsabakaların oynanmasıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun destek ve koordinasyonu, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla üniversite yerleşkesinde 16-22 Mayıs tarihleri arasında devam eden mücadeleler bugün tamamlandı. Turnuvada, Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcudan erkek ve kızlarda şampiyonlar belli oldu.

Erkeklerde Omar Hfaıedhi, kızlarda Eva Korysheva kazandı

Turnuvayı erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh, kızlarda Kazakistanlı Eva Korysheva kazandı.

Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda final maçları oynandı VİDEO









"Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Kupa ve madalya törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar katıldı. Kupa ve madalya töreninde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “Avrupa’nın NATO’nun yeni sınırları Şırnak ve Hakkari’den başlar. Şırnak, Ankara Avrupa’dır. Şırnak’ta da yıllar içerisinde, bin yıllar içinde tenis oynayan geçlerimizi göreceğimize inanıyorum. Tenis A sporudur. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Tenis Federasyonumuza bu organizasyonları için teşekkür ediyorum. Eğer Cudi'de Uluslararası bir turnuva düzenlenebiliyorsa, bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Fırsat buldukça da tenis oynama Cudi Dağı eteklerine geleceğiz. Burada tenis oynama mutluluğuna kavuşacağız” dedi.

"Bu güzellikleri yaşatacağız"

Şırnak Valisi Osman Bilgin ise başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na bu güzel tesisleri kente kazandırdıkları için şükranlarını sunduklarını söyledi. Vali Bilgin, "Şırnak her şeyin en güzelini hak ediyor. Artık Şırnak’ta tenisle birlikte sesler değişiyor, Şırnak'a huzur ve güzellikler geliyor. Hep birlikte sporun, kültürün, sanatın, turizm ve ekonominin keti Şırnak olarak ülkemizde Şırnak’ımızın ayrı bir şekilde tanıtımı ve anlaşılması manasında bu gibi organizasyonların çok büyük katkısı var. Şırnak dışarıda göründüğü gibi değil. Şırnak’ın her yönüyle çok büyük potansiyeli var. Bu potansiyeli hep birlikte el ele verip değerlendirip bu güzellikleri burada yaşatacağız. Herkes buna katkı verecektir. Daha güzel, daha iyi ve güzel bir Şırnak ve güzel bir Türkiye hep birlikte ele ele verip güzellikleri yaşayacağız” diye konuştu.

Kızlar ve erkeklerde dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle program son buldu.