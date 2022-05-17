Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup başladı. Turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 81 sporcu katıldı.

Türkiye'nin doğusunun terörden arındırılmasıyla bölgede sosyal aktiviteler de yapılmaya başladı.

Bunlardan en büyüğü ise Cudi Cup...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde başlayan organizasyon, kentin ilk uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Turnuvaya 81 sporcu katıldı

22 Mayıs'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcu katıldı.

Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası başladı VİDEO





Bakan Kasaoğlu: Bu turnuvada mutluluk var

Cudi Dağı'nda bayram havası olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik Haftası'nın coşkusu, heyecanı var. Bugün Cudi Dağı'nda sporun gücü ile gençlerin motivasyonu ve heyecanı ile halkımızın mutluluğu ile çiçekler açıyor. Bu güzel imkanları tıpkı bugüne kadar birlikte inşa ettiğimiz ve geliştirdiğimiz gibi daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Gençlik haftasını ve 19 Mayıs'ı kutluyorum. Cudi Cup vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız değerli sporcularımıza mutlulukla hatırlayacakları turnuva diliyorum. Bir hayalin gerçekleştiğini ve bu hayalin gerçeğe dönüşmesinin heyecanını paylaşıyoruz. Hiçbir hayal sadece o hayali kurarak gerçekleşmez. Hayallerin gerçeğe dönüşmesinin tek bir kuralı vardır; inanmak ve o inancın peşinden yılmadan koşmak. Bu tablo, bu inancın alın terinin cesaretin ürünü. Bunu birlikte başardık." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Kasapoğlu, Cudi Cup'ta konuştu VİDEO





"Huzursuzluğa izin vermeyeceğiz"

Bakan Kasapoğlu, gayretle yeni sporcular kazandıracaklarını ifade ederek, "Bu şanlı bayrağı gururla dalgalandıracaklar. Bu organizasyon emeğin ürünü, Tenis Federasyonu Başkanı'na teşekkür ediyorum. Spor dünyadaki en birleştirici olgulardan bir tanesi. Spor demek centilmenlik demek. Sonuçtan bağımsız rakibe saygı duymak empati kurmak demek. Burada bu tesislerimizle uluslararası standartlardaki kortlarımız diğer tarafta yarı olimpik havuzumuz, Şırnak Üniversitesi kampüsünde. Tesislerimiz ve imkanlarımız ile sadece spor iklimini yaşatmıyoruz, kardeşlik iklimini de yeşertiyoruz. Bu bölgede huzursuzluk çıkarmak isteyenlere bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Bu topraklarda devlet millet el ele aydınlık yarınlar için verilen mücadelenin pek çok şahidi var. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

"Sporun nesilden nesile aktarılması için var gücümüzle çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşılamaz denilenleri aştık, konulan tüm engelleri birlikte yendik, yenmeye de hazırız. Birilerinin makus kaderi böyledir diyerek huzursuzlaştırmaya çalıştığı bölgeler istikrarın refahın, kalkınmanın ve güçlü yarınları sembolü. Şırnak'ta olduğu gibi Hakkari'den Kars'a, Kars'tan Edirne'ye tesislerimiz yükselmeye devam ediyor. Tüm halkımız nerede yaşıyorsa, tüm eserlere aynı şekilde erişecek. Devletimizin eli 85 milyonun elini tutacak, yüreğine dokunacak. Anadolu'nun birbirinden kıymetli evlatlarının sahip oldukları güçlenecek. Geldiğimiz bu seviye asla azımsanmayacak ve daha güçlü yarınlara hazırlık anlamında da bir seviye. Bir yandan modern devasa tesisleri inşa ederken mahalle ve köylerimize butik alanlar kazandırıyoruz. Sporun nesilden nesile aktarılması için var gücümüzle çalışıyoruz.





"Artık raket sesleri yankılanıyor bu dağlarda"

Türkiye son 20 yılda eğitimden sağlığa, altyapıya, ekonomiye her alanda devrimi gerçekleştirdiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın spora olan desteği ile tesis devrimi de gerçekleştirildi. Ülkemizde lisanslı sporcu sayısı 11 milyonu geçti. Avrupa'nın 40 ülkesinden daha fazla. Bu potansiyeli en güçlü şekilde kullanmak bizlerin sorumluluğu ve bunun için çalışıyoruz. Hizmet anlayışının bir yaklaşımı. Olimpiyat ve paralimpik oyunlarında 2020 Tokyo ne kadar doğru yürüdüğümüzün en somut örneği. Bir ülkede spor gelişiyorsa, tesisleşme hamlesi varsa, bilimsel bakış var demektir. Tesis altyapılarını tamamladık. Hakkari, Tunceli, Bitlis, Kars, Erzurum'da kış sporları her geçen gün artıyor. Bu dağlarda artık mutluluğun huzurun türküleri söyleniyor. Artık raket sesleri ile gençlerin sevinç sesleri ile yankılanıyor bu dağlarda." şeklinde konuştu.



"Sosyal medya hesaplarından canlı izlenecek"

Cudi Cup'ta yer alan 81 sporcunun dostluğun, kardeşliğin ve rekabetin örneğini sergileyeceğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Tenis severler de federasyonumuzun sosyal medya hesaplarından maçları canlı izleyebilecekler. Cudi'de ilk uluslararası turnuva deneyimi yaşanacak. Bu güzel alan akşamları ise gençlik festivaline dönüşecek ve birbirinden değerli sanatçılarımız burada sahne alacaklar. Cudi Cup gelenekselleşen bir hale gelecek. İstiyoruz ki her tenisçinin yolu Şırnak'tan bir kez geçsin bundan 10 yıl sonra grand slam kazananların hatıralarında Şırnak yer alsın. Altuğ ve İpek de Fransa Açık'ta eleme maçlarını oynuyor. Onlardan da güzel haberler bekliyoruz. Turnuvada ter dökecek tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamasının ardından ise oynanacak tenis maçının para atışını gerçekleştirdi.









