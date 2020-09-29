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    Daniil Medvedev, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

    Daniil Medvedev, Fransa Açık'ta Marton Fucsovics'e 3-1 yenilerek ilk turda elendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 11:32
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 11:32
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    Daniil Medvedev, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

    Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile dünya 63 numarası Fucsovics karşılaştı.

    3-1 YENİLDİ

    Rakibine 3-1 yenilen Daniil Medvedev, henüz ilk turda turnuvaya veda etti.

    Korttan 6-4, 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 galip ayrılan Fucsovics, 2. tura yükseldi.

    Macar tenisçi, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan bir rakibini mağlup etti.

    Daniil Medvedev, Fransa Açık a ilk turda veda etti #1

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