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- Daniil Medvedev, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Daniil Medvedev, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Daniil Medvedev, Fransa Açık'ta Marton Fucsovics'e 3-1 yenilerek ilk turda elendi.
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 11:32
- Güncelleme : 29.09.2020 - 11:32
Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile dünya 63 numarası Fucsovics karşılaştı.
3-1 YENİLDİ
Rakibine 3-1 yenilen Daniil Medvedev, henüz ilk turda turnuvaya veda etti.
Korttan 6-4, 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 galip ayrılan Fucsovics, 2. tura yükseldi.
Macar tenisçi, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan bir rakibini mağlup etti.