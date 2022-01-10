Djokovic davası sonuçlandı: 3 yıl men ihtimali var

Novak Djokovic'in Avustralya vizesinin iptal edilmesine dair davanın sonucu belli oldu.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için geldiği Melbourne'da ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, vize iptaline karşı yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edildi.

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu görüşen Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi, ünlü raketin savunmasını kabul ederek hükümetin vize iptal kararını kaldırdı.

Mahkemenin kararının ardından başka bir gelişme olmazsa Djokovic'in Melbourne’da düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvasına katılması bekleniyor.

3 YIL GİREMEYEBİLİR

Mahkeme kararına rağmen hükümet avukatı Chris Tran, Avustralya'nın vize iptali için tekrar başvurabileceğin söyledi. Tran, Avustralya'da İçişleri Bakanlığı göçmenlik kanunları dahilinde vizeleri iptal edebilecek mutlak bir güce sahip olduğunu söyledi.

Ayrıca bakanlığın bu yetkiyi kullanması halinde Djokovic'in 3 yıl boyunca Avustralya'ya girememe ihtimalinin bulunduğu hatırlatıldı.

Sırp tenisçi, 20 grand slam galibiyetiyle bu alanda zirveyi Roger Federer ve Rafael Nadal ile paylaşıyor. Federer sakatlığı nedeniyle bu turnuvaya katılamayacak.