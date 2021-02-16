Djokovic raketini kırdığı maçta yarı finale yükseldi

Avustralya Açık çeyrek finalinde Alman Alexander Zverev ile karşılaşan Novak Djokovic, ikinci sette geriye düşünce sinirlenip raketini kırdı. Sırp tenisçi geri döndükten sonra maçı kazandı.

Avustralya Açık çeyrek finalinde dünya 1 numarası Novak Djokovic, dünya 7 numarası Alexander Zverev ile karşı karşıya geldi.

Rod Laver Arena'da oynanan günün son maçının ilk setini Zverev, tie-break ile 7-6 aldı kazandı. İkinci sette üstün olan Djokovic, seti 6-2 kazanıp maçta durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü setin başlarında Djokovic'in servisini kıran Zverev, skoru 4-1'e getirdi. Bu anda sinir boşalması yaşayan dünya 1 numarası, sinirle raketini defalarca yere vurarak parçaladı. Tenis kuralları gereği Djokovic, bu hareketinin ardından uyarı cezası aldı.

Raketini kırdıktan sonra maça mental olarak geri dönen Djokovic, Zverev'in servisini iki kez kırıp seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. 33 yaşındaki dünya 1 numarası, seti kazandıktan sonra büyük bir sevinç çığlığı attı.

MAÇI KAZANDI VE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Djokovic, dördüncü setin başında da servisini kırdırıp 3-0 geriye düşmesine rağmen geri dönmeyi başardı ve tie-break sonucu seti 7-6 kazandı.

Bu setle birlikte Djokovic; 6-7, 6-2, 6-4, 7-6'lık setlerle Zverev'i 3-1 yendi ve 9. kez Avustralya Açık'ta finale yükseldi. Djokovic, daha önceki 8 yarı final ziyaretinin devamında kupaya uzanmıştı.

HAKEMİ VURDUĞU İÇİN AMERİKA AÇIK'TAN DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Novak Djokovic, 2020 Amerika Açık 4. Tur maçında rastgele attığı topun, çizgi hakeminin boğazına gelmesi sonucu turnuvadan ihraç edilmişti. Djokovic’in rakibi Pablo Carreno Busta, çeyrek finale yükselen isim olmuştu.