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    Djokovic ve Alcaraz 4. turda

    Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz 4. tura çıktı.
    • 02.07.2022 - 13:31
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    Djokovic ve Alcaraz 4. turda

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz 4. tura çıktı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 5. gün maçları tamamlandı.

    Erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son 3 organizasyonun şampiyonu Sırp Novak Djokovic, klasmanın 30 numarası Miomir Kecmanovic'i 6-0, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi. Djokovic, dördüncü turda turnuvaya özel davetiyeyle katılan Hollandalı Tim van Rijthoven ile karşılaşacak.

    Djokovic ve Alcaraz 4. turda #1

    Alcaraz da 4. tur biletini aldı

    5 numaralı seribaşı İspanyol Alcaraz, Alman Oscar Otte'yi 6-3, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve kariyerinde ilk kez Wimbledon'da 4. tur biletini aldı.

    9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie, ABD'li Steve Johnson'ı 6-4, 6-1 ve 6-0'lık setlerle, 10 numaralı seribaşı Jannik Sinner de 20 numaralı seribaşı ABD'li John Isner'i 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

    Djokovic ve Alcaraz 4. turda #2


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