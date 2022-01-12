Djokovic, vize iptali sonrası basına açık antreman yaptı

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya'dan sınır dışı edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, ünlü tenisçi antrenmanlarına devam ediyor.

Djokovic, Avustralya hükümetinin vize iptali kararının Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesince durdurmasının ardından Avustralya Açık final maçlarının oynandığı Rod Laver Arena'da, ilk kez basına açık antrenman yaptı.

ÖĞLEDEN SONRA ANTRENMANA ÇIKACAK

Çalışması sırasında zaman zaman düşünceli olduğu görülen Djokovic'in, öğleden sonra ikinci kez basına açık antrenman için korta çıkması bekleniyor.

Mahkeme kararının ardından Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin bakanlık yetkilerini kullanarak Djokovic'in vizesini yeniden iptal edebileceğini gündeme gelmesi, Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağını belirsiz hale getirmişti.

Bakan Hawke'nin sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bakan şu anda konuyu düşünüyor ve süreç devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Federal Göç Bakanlığına bağlı Avustralya Sınır Koruma birimleri, ünlü tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda yalan beyanda bulunup bulunmadığını araştırıyor. Bakan Hawke'nin buradan gelecek rapora göre karar vereceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı durdurulmuştu.