Djokovic'i deviren Nadal, yarı finalde

Fransa Açık çeyrek finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Novak Djokovic'i 3-1 mağlup ederek yarı finalde Zverev'in rakibi oldu.

Fransa Açık Tenis Turnuvası çeyrek final eşleşmesinde Rafael Nadal ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Erken final denilecek bir maç ile karşılaşan iki ezeli rakibin maçı 4 saat 16 dakika sürdü ve 31 Mayıs’ta başlayan maç 1 Haziran’da sona erdi.

Rafael Nadal, ilk seti 6-2 kazanırken ikinci seti Djokovic'e 6-4 kaybetti.

3. sette Rafael Nadal, rakibine bir kez daha 6-2'lik üstünlük kurdu.

Rafael Nadal yarı finale yükseldi

4. set ise tie breake gitti ancak 7-6'lık skorla Rafael Nadal, maçı kazanmayı başardı ve yarı finale yükseldi.





"Bu son Roland Garros maçım olabilir"

Toprak kortta elde ettiği başarılarla ‘kral’ lakabını alan ve bunun hakkını tam anlamıyla veren Rafael Nadal, 13 kez şampiyon olduğu Roland Garros öncesindeki açıklamalarıyla veda sinyali verdi.

35 yaşındaki tenisçi, “Bu son Roland Garros maçım olabilir.” ifadeleriyle şaşırttı.