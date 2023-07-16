Djokovic'i yenen genç Alcaraz, Wimbledon'da ilk kez şampiyon
AA & Ensonhaber

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek erkekler final mücadelesinde dünya 1 numarası Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

Djokovic ilk sette zorlanmadı

İlk sette rakibine net bir üstünlük sağlayan Djokovic, 5-0 öne geçtiği seti 6-1'lik skorla kazandı.

İkinci sette Alcaraz bir sayı farkla kazandı

Çekişmeli geçen ikinci seti ise Alcaraz, 7-6 önde tamamladı.

1 saat süren 3. seti Alcaraz aldı

Karşılaşmanın 3. setinde ise Alcaraz, 3-1 öndeyken setin sadece beşinci oyunu 26 dakika sürdü ve İspanyol raket oyunu alarak 4-1 öne geçti. Alcaraz, seti de 6-1 kazanırken Sırp raket karşısında setlerde 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk seti 34 dakikada 6-1 biterken üçüncü set yine 6-1 sona ermesine rağmen 1 saat sürdü.

Djokovic'i yenen genç Alcaraz, Wimbledon'da ilk kez şampiyon

Djokovic4. sette eşitliği sağladı

Djokovic, 4. seti 6-3 kazanarak maçı setlerde 2-2 eşitliği getirerek karşılaşmayı son sete taşıdı.

Son seti alan Alcaraz Wimbledon'da ilk kez şampiyon oldu

Son seti de 6-4 kazanan geçen yılın ABD Açık şampiyonu İspanyol raket, Wimbledon'da ilk kez finale yükseldikten sonra 4 saat 42 dakika süren finali kazanarak ilk şampiyonluğuna da ulaştı.

Wimbledon'da 7 olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp tenisçi Djokovic ise bu kez Wimbledon finalinde kaybetti.

Djokovic'i yenen genç Alcaraz, Wimbledon'da ilk kez şampiyon
Djokovic'i yenen genç Alcaraz, Wimbledon'da ilk kez şampiyon