Petrol
107.44
-1.23%
Euro
15.97
0.36%
Dolar
14.62
0.18%
Altın
928.57
0.03%
Borsa
2480
0.78%
Bitcoin
603.133
2.77%
BTXN Coin
30.24
-0.85%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Dominic Thiem, Estoril Açık'a katılacak

    Sakatlığını atlatan Avustralyalı Dominic Thiem, Estoril Açık'a katılacağını açıkladı.
    • 14.04.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dominic Thiem, Estoril Açık'a katılacak

    Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre kortlardan ayrı kalan Avustralyalı Dominic Thiem, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Estoril Açık'a katılacak.

    Organizasyondan yapılan açıklamada, eski dünya 3 numarası Thiem'in özel davetiyeyle (wildcard), 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek turnuvaya ilk kez katılacağı belirtildi.

    Koronavirüs nedeniyle turnuvadan çekilmişti

    Geçen yıl haziran ayında katıldığı Mallorca Açık turnuvası sırasında sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir dönem kortlardan uzak kalan 28 yaşındaki tenisçi, geçen ay sonunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle devam eden Monte Carlo Masters turnuvasından da çekilmek zorunda kalmıştı.

    Dünya sıralamasında 51. basamağa kadar gerileyen Thiem, grand slam turnuvalarından 2020 ABD Açık'ta kupaya uzanırken, Avustralya Açık'ta bir, Fransa Açık'ta ise iki kez finalde kaybetmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Meral Akşener: Asgari ücreti zamlara göre güncelleyin
    Gündem

    Meral Akşener: Asgari ücreti zamlara göre güncelleyin

    İsmail Hakkı Pekin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik talebini değerlendirdi
    Gündem

    İsmail Hakkı Pekin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik talebini değerlendirdi

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Görüş Bildir