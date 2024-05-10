Dominic Thiem, yıl sonunda emeklilik kararı aldı

AA

Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, sene sonunda kariyerine son vereceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 30 yaşındaki Thiem, şu ifadeleri kullandı:

2024, tenisteki son yılım olacak. Bunun ilk nedeni, el bileğimde yaşadığım sorun. Tam olarak istediğim gibi değil. İkinci sebep ise bırakma kararıyla ilgili içimdeki his. Bu kararı çok uzun zamandır düşünüyordum.