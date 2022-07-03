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    Dünya 1 numarası Iga Swiatek, Wimbledon'a veda etti

    Tek kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek, Wimbledon'a veda etti.
    • 03.07.2022 - 10:57
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    Dünya 1 numarası Iga Swiatek, Wimbledon'a veda etti

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının 6. günü, 3. tur maçlarıyla devam etti.

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek, Alize Cornet'ye yenilerek 3. turda elendi.

    Dünya sıralamasında 37. basamakta bulunan Fransız raket Cornet, son Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Swiatek'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

    Dünya 1 numarası Iga Swiatek, Wimbledon a veda etti #1

    Simona Halep tur atladı

    Turnuvanın 4 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa, Wimbledon'da iki kez şampiyon olan 25 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova'yı 7-5 ve 7-6 biten setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

    Wimbledon'da 2019 şampiyonu 16 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, klasmanın 92. sırasında yer alan Polonyalı Magdalena Frech'i 2-0 (6-4, 6-1) ile geçerek tur atladı.

    Tek kadınlarda dünya 80 numarası Hırvat Petra Martic ise 8 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'yı 6-2 ve 7-6 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek turnuva dışında bıraktı.

    Dördüncü turda Alize Cornet-Ajla Tomljanovic, Petra Martic-Elena Rybakina ve Simona Halep-Paula Badosa eşleşmeleri oluştu.


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