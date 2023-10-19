Efsane tenisçi Boris Becker, Holger Rune'un antrenörü oldu Finansal varlıklarını ve kredilerini gizlediği gerekçesiyle aldığı 30 ay hapis cezasının 8 ayını çektikten sonra tahliye edilen efsane Alman raket Boris Becker, Danimarkalı Holgar Rune'un antrenörlüğüyle kortlara yeniden dönüyor.

AA

Eski Alman tenisçi Boris Becker, Danimarkalı Holger Rune'un antrenörü oldu.

Erkekler dünya klasmanının 6 numarası Rune ile birlikte çalışacaklarını doğrulayan Becker, şu ifadeleri kullandı:

Holger parlatılması gereken pürüzlü bir elmas. Aramızda uzun zamandır bir temas vardı. Şimdi çok iyi bir uyum oldu. Takvimim buna izin veriyor. Kortta çok kararlı bir oyuncu.

Rune ile kortlara geri dönecek

Finansal varlıklarını ve kredilerini gizlediği gerekçesiyle aldığı 30 ay hapis cezasının 8 ayını çektikten sonra tahliye edilen Becker, Rune'un antrenörlüğüyle kortlara yeniden dönecek.

Becker, 2013-2016 yılları arasında Sırp tenisçi Novak Djokovic'i de çalıştırmıştı.

Bu sezon Wimbledon'da çeyrek final oynayan 20 yaşındaki Rune, son 9 maçında yalnızca bir kez korttan galibiyetle ayrıldı.

"İki yıllık bir sözleşme imzalamanın anlamı yok"

İngiltere'ye girişi yasak olan Becker, sözleşme süresiyle ilgili ise şu yorumu yaptı:

Bir haftadır iş birliği yapıyorken iki yıllık bir sözleşme imzalamanın anlamı yok. Eğer başarılıysanız sözleşmede ne yazarsa yazsın genellikle birlikte kalırsınız. Aksi takdirde herkes kendi yoluna gider.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)