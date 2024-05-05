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Ergi Kırkın, Brezilya'da şampiyon oldu

Ergi Kırkın, Brezilya'da şampiyon oldu Milli sporcu Ergi Kırkın, kariyerinin en önemli tekler şampiyonluğunu Brezilya Açık Tenis Turnuvası'nda elde etti