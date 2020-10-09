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    Fransa Açık finalinde Kenin ile Swiatek karşılaşacak

    Fransa Açık tenis turnuvasının tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin ile Polonyalı Iga Swiatek karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 09:32
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    Fransa Açık finalinde Kenin ile Swiatek karşılaşacak

    Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının yarı finalinde, 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ile 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova korta çıktı.

    SWIATEK SET VERMEDEN FİNALE ÇIKTI

    Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan Kenin, rakibini 6-4 ve 7-5'lik setlere 2-0 yenerek Fransa Açık'ta adını ilk kez finale yazdırdı.

    Fransa Açık finalinde Kenin ile Swiatek karşılaşacak #1

    Swiatek, set vermeden finale çıktı Günün diğer yarı final maçında dünya 54'üncüsü Polonyalı Iga Swiatek ile klasmanın 131. basamağındaki Arjantinli Nadia Podoroska karşılaştı.

    19 yaşındaki Swiatek, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi. Fransa Açık'ta 1939 yılından bu yana finale çıkan ilk Polonyalı kadın raket olan Swiatek, finale kadar set vermeden gelerek önemli bir başarıya da imza attı.

    Kenin ile Swiatek arasındaki tek kadınlar finali, 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

    Fransa Açık finalinde Kenin ile Swiatek karşılaşacak #2

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