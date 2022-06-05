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    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon

    Sezonun ikinci grand slam'i Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, 14. şampiyonluğu elde etti.
    • 05.06.2022 - 23:17
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    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon

    Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada 5 numaralı seribaşı Nadal, 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.

    Norveçli genç rakibine şans vermedi

    İlk kez grand slam turnuvasında final heyecanı yaşayan 23 yaşındaki Ruud'a karşı 2 saat 18 dakika süren karşılaşmada setleri, 6-3, 6-3, 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta şampiyon oldu.

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #1

    14. kez şampiyon oldu

    AA'nın haberine göre; Fransa Açık'ta 14. kez şampiyon olan İspanyol raket, bu son başarısıyla da toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #2

    Federer ve Djokovic'i geçti

    Avustralya Açık'ta elde ettiği şampiyonlukla yirmişer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde eden Nadal, Fransa Açık'taki zaferiyle de toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı ve en yakın rakipleriyle arasındaki farkı ikiye çıkardı.

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #3

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #4

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #5

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #6

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #7

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #8

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #9

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #10

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #11

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #12

    Fransa Açık tek erkeklerde Rafael Nadal şampiyon #13


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