Fransa Açık'a 1000 seyirci alınacak

Fransa Açık'ta (Roland Garros), karşılaşmaları günlük 1000 seyircinin izleyebileceği açıklandı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), karşılaşmaları günlük 1000 seyirci izleyebilecek.

KURA İLE SEÇİLECEK

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl seyirci sayısının sınırlandırıldığı belirtildi.

Turnuvaya günlük 1000 seyirci alınacağı ve bu kişilerin bilet sahipleri arasından kura ile seçileceği kaydedildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenelenen turnuvada ilk tur karşılaşmaları pazar günü oynanacak.