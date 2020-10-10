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    Fransa Açık'ta finalin adı: Novak Djokovic-Rafael Nadal

    Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 yenen Novak Djokovic, Fransa Açık'ta finale çıktı ve Rafael Nadal'ın rakibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 11:47
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    Fransa Açık'ta finalin adı: Novak Djokovic-Rafael Nadal

    Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının yarı finalinde, 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas korta çıktı.

    Djokovic, 3 saat 54 dakika süren mücadeleden 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 galip ayrılarak turnuvada 4 yıl sonra adını finale yazdırdı.

    2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirmeyi başaran Tsitsipas, beşinci sette Djokovic'in etkili oyununa karşı direnç gösteremeyince, kariyerinin ilk grand slam finaline çıkma şansını değerlendiremedi.

    DJOKOVIC-NADAL FİNALİ

    Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal karşı karşıya gelecek.

    Fransa Açık ta finalin adı: Novak Djokovic-Rafael Nadal #1

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